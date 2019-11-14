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В итальянском лесу кабаны нашли тайник с кокаином и разбросали его по лесу
14.11.2019 18:30
В Италии кабаны раскопали и разбросали по лесу кокаин на сумму 22 тыс. долларов
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Теги:
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