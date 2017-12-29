Очевидно, что тот политик, которому удастся добиться мира на востоке страны, имеет хорошие шансы выиграть выборы 2019 года.

2018 год будет непростым для Украины. Четыре года, минувшие после Революции достоинства, требуют от нынешней власти решительных действий, а точнее — их результатов. Война на востоке страны, тотальная коррупция на всех уровнях власти, отсутствие качественных изменений жизни формируют серьезные протестные настроения в обществе. Перед командой Петра Порошенко, рассчитывающей в 2019 году повторно выиграть президентские выборы, стоит непростая задача: в новом году искать не только врагов в украинской политике, но и продемонстрировать результат своей работы, информирует еizvestia.com.

«Мерцающий» конфликт в Донбассе

2017 год, к сожалению, так и не принес ожидаемого мира на востоке Украины. Несмотря на многочисленные перемирия, давление Европы и США на Россию, большое освобождение пленных, война в Донбассе продолжается. В Кремле не желают выполнять минские договоренности. Москву вполне устраивает «мерцающий» конфликт в Луганской и Донецкой областях. Путин, с одной стороны, продолжает торговаться за Украину с Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, а с другой — в преддверии президентских выборов показывает россиянам твердость духа Владимира Владимировича.

В наступающем году вряд ли стоит ожидать изменения позиции России по Донбассу. Очевидно, Путин и западные посредники будут настаивать на выполнении Киевом взятых им на себя обязательств — предоставление ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей. — Ред.) особого статуса, проведение местных выборов etc. Ответ Украины на это уже готов — после новогодних праздников должен быть принят закон о деоккупации Донбасса, который, между прочего, определяет и статус России — страны-агрессора. Словом, Киев и Москва и дальше будут находиться на дипломатических «качелях» по Донбассу. Россию это пока устраивает, Киев — нет, но он вынужден играть по правилам Путина.

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Ситуацию в Донбассе, как ни странно, могут изменить предстоящие президентские выборы в Украине. Очевидно, что тот политик, которому удастся добиться мира на востоке страны, имеет хорошие шансы выиграть выборы 2019 года. Без активного участия России разрешить конфликт на востоке страны невозможно. Кому Москва сегодня готова подыграть в Украине? Порошенко, Бойко, Тимошенко, Медведчуку или Тигипко? Сейчас трудно сказать. Но это, бесспорно, решится уже в 2018 году.

Победят ли антикоррупционеры коррупционеров?

В 2018 год Украина входит на фоне жесткого противостояния Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и «старых» силовых ведомств. Три года назад украинские политики с гордостью говорили о самом лучшем в мире антикоррупционном законодательстве, прогрессивном электронном декларировании чиновниками и т.д. Казалось, пройдет еще год-второй, и Украина навсегда избавится от нечистых на руку политиков и чиновников. Но реальность, увы, оказалась иной. «Крестовый поход» против коррупции, который возглавило НАБУ, столкнулся с системой — жесткой и круговой.

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Шутка ли, но НАБУ посягнуло на святое — взяло под арест действующего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозревало в незаконных действиях главу Центризбиркома Михаила Охендовского, вело разработку депутатов от провластных фракций. И кто бы что ни говорил о нарушении законов детективами-антикоррупционерами, они в ушедшем году стали настоящими народными героями. А власть имущие потеряли инстинкт самосохранения. И это видят не только детективы НАБУ, но и простые украинцы.

Новый год должен стать решающим в противостоянии между борцами с коррупцией и коррупционерами. Вопрос сегодня стоит ребром: либо нынешняя клептократия сохранит за собой власть, либо же она будет повержена. Исход этого противостояния во многом зависит от президента Петра Порошенко, генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака. Ко всему прочему надо сказать, что в 2018 году начинает работу Государственное бюро расследований, которое будет заниматься украинскими топ-коррупционерами. Не исключено также, что в Украине появится и Антикоррупционный суд, на создании которого настаивают Запад и оппозиционеры. Все это, надо надеяться, позволит победить коррупцию в Украине.

«Терминатор» для Порошенко

В новом году в Украине неофициально стартуют две избирательные кампании — президентская и парламентская. И хотя выборы должны состояться только в 2019 году, конечно, что их исход во многом будет зависеть от событий 2018 года. Один из главных претендентов на пост главы государства — нынешний президент Украины Петр Порошенко. Но, судя по году ушедшему, основную роль в его избирательной кампании будет играть Юрий Луценко. Именно Луценко в свое время был «движущей» силой в пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко», именно он в качестве генерального прокурора вступил в конфликт с НАБУ и САП, а также именно он обвинял Михаила Саакашвили в работе на Россию.

Юрий Луценко, который еще в 2005 году после назначения министром внутренних дел Украины называл себя «политическим терминатором», сейчас — «таран» для президента Порошенко. Во многом от его умения и политического чутья зависит исход президентской кампании 2019 года. Ведь тот же Саакашвили никуда не денется. Как никуда не денутся и антикоррупционные органы, между «клиентов» которых были и остаются близкие к Порошенко люди.

Без преувеличения, 2018-й станет годом Юрия Луценко. Его ждет либо новый политический взлет, например, назначение премьер-министром, либо политическое забвение. Правда, надо учесть, что Луценко, как и Тимошенко — политики, чья карьера двигается по синусоиде — то власть, то оппозиция, то камера в тюрьме, то министерский или прокурорский кабинет. Поэтому, вероятно, в 2018 году мы станем свидетелями рождения еще одного потенциального кандидата в президенты Украины. Если не на выборы 2019 года, то уж точно — 2024 года. Если, конечно, «терминатор» не сгорит раньше времени.

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