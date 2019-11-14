Задержка в поставках, по мнению эксперта, может быть спланированной для смягчения взаимоотношений Анкары и Вашингтона.

Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Defense News со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

По его словам, «техническая работа продолжается». «Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки «давайте быстро купим и установим» первой системы», – сказал чиновник.

Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому остановка очередной поставки С-400 Триумф могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

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