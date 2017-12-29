24 военных, освобожденных из ОРДЛО, на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Госуправления делами

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко со ссылкой на данные медиков сообщила, что в настоящее время 24 военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО, проходят реабилитацию в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами.

"Как проинформировали меня руководители медицинских учреждений, на сегодняшний день 24 экс-заложника военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находится в больнице Госуправления делами", - написала она на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По словам И.Геращенко, всем будет оказана необходимая медицинская помощь, в частности, стоматологические услуги.

Кроме того, она напомнила, что Министерство социальной политики Украины прорабатывает все технические детали, и в ближайшее время освобожденные получат единоразовую денежную помощь. "Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями", - добавила И.Геращенко.

"Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Как сообщалось, 27 декабря были освобождены 74 украинца, удерживаемые в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" (Киев) в ночь на 28 декабря поступили 24 освобожденных из ОРДЛО украинских военнослужащих.