Командование ВСУ получило информацию от польских коллег об опыте реформирования в соответствии со стандартами НАТО.

Украинская делегация Генштаба ВСУ во время рабочего визита в Польшу договорилась о перспективных шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что визит в Польшу происходит в период с 12 по 14 ноября в рамках работы по трансформации объединенного командования ВСУ.

В ходе рабочей поездки изучался опыт Республики Польша как страны-члена Альянса, в частности, порядок работы структурных подразделений Объединенного командования вооруженными силами, порядок управления в ходе операций, полномочия командующих и командиров.

Украинская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Сергеем Наевым получила развернутую информацию об опыте реформирования Объединенного командования вооруженными силами Республики Польша в соответствии со стандартами НАТО.

Кроме того, Наев проинформировал польскую сторону о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Также стороны договорились о шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

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