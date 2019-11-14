С 1 декабря этого года в Украине вырастет размер минимальной пенсии – обещают в Кабинете министров.

С началом зимы размер минимальной пенсии достигнет 1638 грн. Соответственно, пересчитают размер выплат и для остальных пенсионеров. А их в Украине более 11 миллионов. Средний размер пенсии по стране, напомним, составляет 3016 грн. Наивысшую получают киевляне. Скромнее только государство платит жителям Тернопольщины.

В следующий раз правительство пересматривать пенсии в апреле следующего года – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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