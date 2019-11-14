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Маркарова пообещала, что субсидий хватит всем
14.11.2019 19:07
маркарова заверила, что субсидий хватит всем желающим
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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