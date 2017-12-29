Кирилл Сазонов, политический знаток, назвал провалом кремлевской пропаганды факт отказа возвращаться в ОРДЛО со стороны нескольких десятков лиц в процессе последнего масштабного обмена.

Кирилл Сазонов заявил, что это является важным показателем того, что в действительности происходит в группировках и какие настроения там преобладают.

«Никакой идеологии там давно нет, с работой плохо, перспективы более чем сомнительные, а потому всем понятно, что рано или поздно Украина вернется, а за грехи надо будет отвечать», — поясняет знаток.

По его мнению, это является провалом российской пропаганды, в нее не верят даже те, кто охотно клюнул на эту приманку в свое время.

Более того, Сазонов назвал это даже не провалом пропаганды, а провалом реальности. Боевикам не удается переубедить людей, что черное – это белое и наоборот.

Как известно, на подконтрольной территории из списочных 306 человек остались 73. По информации Генпрокуратуры, 26 человек заявили об отказе возвращаться в ОРДЛО непосредственно на месте обмена.

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