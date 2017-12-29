Сергей Аксенов

2017-й год стал годом отложенных достижений. Из-за президентских выборов Кремль забыл о насущных проблемах страны

На фото: вид на Кремль (на первом плане) и московский международный деловой центр «Москва-Сити» (на дальнем плане) с «парящего моста» в парке Зарядье. (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Уходящий 2017 год прошел под знаком предстоящих весной выборов президента России. Поскольку высшее должностное лицо традиционно задает тон, определяет все или почти все в стране, действия властей во многом определялись необходимостью переизбрания Владимира Путина на новый срок. Этой цели была подчинена как внешняя, так и внутренняя политика государства.

Международные успехи повысили рейтинг действующего президента до небес. Согласно декабрьским данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать 83% из тех, кто придет на выборы. Поэтому основной задачей власти стало обеспечение высокой явки. Для этого был включен «зеленый свет» кандидатам самой разной политической ориентации.

При этом повторять московский опыт с участием Алексея Навального власть не решилась. Зато придумала противопоставить ему амбиционную и, кажется, совершенно бессовестную Ксению Собчак. Декларируя ненавидимые народным большинством идеи (вроде украинского Крыма), она наверняка соберет весь крайний либеральный электорат, попутно обнажив его антироссийскую сущность. Неожиданная, но видимо, необходимая стране политическая спецоперация.

Не менее удивительным стало выдвижение в президенты РФ директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина. Поддержанный КПРФ беспартийный хозяйственник имеет репутацию социально ориентированного бизнесмена, а значит, сможет собрать голоса не только «красного» электората. По разным оценкам, его результат может быть от 10−12% до 30%. В случае серьезного успеха Грудинину даже прочат место в правительстве.

Страна, непременно, нуждается в новых лицах. Видимо, понимая это, Путин устроил в минувшем году масштабную зачистку губернаторского корпуса. В течение осени в два приема сменились руководители почти двух десятков регионов. На смену политическим патриархам вроде Валерия Шанцева пришли 40-летние чиновники из федеральных ведомств. При этом старые кадры удостоились личной встречи с президентом, что стало свидетельством почетной отставки.

Впрочем, были примеры обратного свойства. Плохим выдался год для экс-министра экономики Алексея Улюкаева. Как ни отрицал чиновник свою вину, суд все же приговорил взяточника. Правда, к минимальному наказанию — 8 лет лишения свободы. Знаковое, конечно, событие — победа «силовиков» над «либералами», «консерваторов» над условными «модернистами».

Раскаявшийся Улюкаев, обещающий в своем последнем слове впредь работать ради «простых людей» — сильное зрелище. Однако «простые люди» ему не очень-то поверили. Среди тех, кто следил за процессом, 79% были убеждены в вине Улюкаева и лишь 7% думали иначе. Очевидно, что это народная оценка не только эпизода с взяткой, но и в целом работы Минэкономики под началом Улюкаева.

Судите сами.

Разговоры о выходе России из кризиса многие связывают не с реальными достижениями, а с переходом Росстата в подчинение Минэкономики. Рост реальных доходов населения само население не чувствует никак и расценивает как предновогоднюю сказку. Число бедных в стране превысило 20 млн человек и за последний год лишь увеличилось. Ну, а пенсионный возраст пока не повышают, кажется, только из-за предстоящих выборов.

На этом фоне слова премьера Медведева «Денег нет, но вы держитесь» сразу стали крылатыми.

Не имея в должном количестве «хлеба», россияне вполне резонно требуют «зрелищ». Но на этом участке фронта дела обстоят еще хуже. Многолетняя запущенная спортивными чиновниками проблема с допингом позволила недругам России действительно отстранить ее от зимней Олимпиады. В попытке удержать ситуацию власть согласилась на участие под нейтральным флагом, легализовав таким образом предательство собственной страны.

Очевидно, что это только начало. Сборную России в южнокорейском Пхенчхане ждет череда унижений без всяких гарантий возвращения в олимпийскую семью на достойных условиях. А впереди еще ЧМ-2018 по футболу. И не факт, что попытка вывести Виталия Мутко с линии огня поможет его успешному проведению. Поговаривают даже об отстранении нашей сборной от участия в домашнем турнире. То-то будет номер.

Удар по олимпийской гордости россиян сопоставим с ущербом, который нанесен нашей самооценке в космической сфере. Несколько подряд аварий, наверное, можно было бы пережить, если бы не названная Дмитрием Рогозиным причина — «Роскосмос» перепутал космодромы — «Байконур» и «Восточный», азимут не посчитали. После такого кровожадные советы некоторых наблюдателей отправить руководство ведомства в СИЗО «Лефортово» уже не выглядят слишком кровожадными.

И даже в традиционно успешной в последние годы сфере — борьбе с терроризмом - минувший год выдался не очень удачным. Причем большинство резонансных случаев пришлось почему-то на Петербург. Вспомним, на один предотвращенный недавно теракт в Казанском соборе приходится два реализованных: апрельский взрыв в метро, унесший 14 жизней, и предновогодний взрыв в супермаркете «Перекресток».

А были ли у страны бесспорные успехи, достижения? Да.

Среди них одним из самых важных и политически значимых можно назвать интенсивное строительство моста через Керченский пролив. Сооружение не только является крупнейшим инфраструктурным проектом, интегрирующим полуостров в единое пространство страны (власти уже задумались о строительстве моста на Сахалин), но и символизирует созидательную сила, по которой так истосковались россияне за постсоветские годы.

Неплохой потенциал имеет московская реновация. Среди жителей пятиэтажек мало кто отказывается от бесплатной новой квартиры большего размера, а владельцы многокомнатных «хрущевок» и вовсе надеются получить вместо одной две квартиры. В российских регионах смотрят на столичных противников реновации, митингующих на площадях, как на «зажравшихся москвичей» и мечтают однажды увидеть подобие такой стройки в своем городе.

Ведь именно нехватка банальных квадратных метров сдерживает желание многих родителей обзавестись большим количеством детей. А рост населения после демографической ямы 1990-х — вопрос политический. Пока же стране остается радоваться объявленной недавно Путиным программе ежемесячных выплат на первого и второго ребенка и продлению действия материнского капитала. Реновация по всей стране, если и случится, то в будущем.

Жилье и кусок хлеба — вот и все, что нужно русскому человеку. С хлебом, в смысле сельского хозяйства, в уходящем году дела стали налаживаться. Впору говорить о прорыве. Рекордный за всю историю урожай зерна позволил увеличить экспорт продуктов сельского хозяйства, который принес валютной выручки больше, чем продажа оружия. В целом результаты импортозамещения в агросекторе стали бесспорным успехом страны и позволили ей увереннее чувствовать себя в кризисных условиях.

Подводя итоги наших сугубо внутрироссийских дел, можно сказать, что 2017-й год стал годом отложенных достижений. Во многих отраслях были получены неплохие результаты, однако серьезные прорывы, подстать тем, что у нас случились во внешней политике, видимо, впереди.

А вот что думают о внутриполитических итогах года эксперты «Свободной прессы».

По мнению политолога Константина Калачева, во внутренней политике власть постепенно учится учитывать мнение людей.

— Все внутриполитические события 2017 года я предлагаю рассматривать сквозь призму выборов президента России. Что и как на это могло повлиять?

Начнем, с обновления губернаторского корпуса. Оно должно было стать частью кампании экспансии социального оптимизма. Ведь новый руководитель — это новые ожидания, надежды. Особенно если человек умеет формулировать свои приоритеты и действительно занимается стратегией развития. Например, Александр Бречалов прекрасно вписался в свой новый регион и в Удмуртии отмечен рост социального самочувствия и улучшение отношения к власти.

Таким образом, обновление губернаторского корпуса показало, что власть может сама проводить в жизнь необходимые перемены. Понятно, что требование на перемены может быть и не самый важный требование, но в региональной политике он есть.

Вторая важная тема связана с выдвижением кандидатов в президенты. Первая часть была карнавальной — появление Собчак, Гордон и других персонажей, и потом появилась серьезная нотка — отказ Геннадия Зюганова от монополизации права на свое выдвижение и поддержка кандидатуры Грудинина. Это, конечно, добавило в будущую кампанию красок, и будет помогать росту явки.

— Что еще?

— Еще одно событие, которое затронуло меня лично, — это московская реновация. Я — мирный житель и умеренный политолог, вынужден был принимать участие в акции протеста. Для меня было важно — выезжать или нет из обжитой квартиры. Пришлось даже править резолюцию большого митинга вместе с Екатериной Винокуровой и другими. И нас услышали.

— Что показала история с реновацией?

— Что наша власть рефлексирует. Причем не только на федеральном уровне. Во всяком случае, благодаря конструктивности Госдумы, которая не приняла проект о реновации в первоначальном виде и внесла ряд правок, и благодаря конструктивности мэрии, которая доказала, что реновация может быть добровольной, протест в итоге сошел на нет.

Да, не всегда последствия решений просчитываются, не всегда проводится соответствующая информационная кампания, объясняющая эти решения. Но зато власть слышат голос граждан и если видят реальное гражданское сопротивление, не ломает через колено, а идет по пути поиска консенсуса. Это важная вещь для всей региональной политики. Настроения людей стали учитываться.

Политолог Алексей Макаркин называет самой большой загадкой 2017 года выдвижение КПРФ Павла Грудинина.

— Правительство у нас осталось, с парламентом тоже все по-старому… Из важных внутриполитических событий это в первую очередь дело Улюкаева. Оно, конечно, нанесло удар по некоторой части элиты. Просто потому, что она и так чувствует себя не очень уверенно, а здесь был суд над членом правительства, хотя и уволенным. Было понятно, что его осудят, но вот то, что противоположная сторона — Игорь Сечин - с этого ничего не получит и даже возникнут проблемы репутационного характера, было неожиданным.

Сейчас приговор Улюкаеву станет неким ориентиром для других дел. В частности, против нескольких глав регионов. При этом исход дела Улюкаева показал, что политика баланса разных интересов во власти соблюдается. Никто не может слишком серьезно усилиться. В стране не может быть человека номер два. Те, кто думал, что Игорь Иванович теперь у нас чуть ли не самый главный, ошиблись. Это все очень напряженная для элит история.

Вторая важная история — Олимпийские игры. Выяснилось, что власть не хочет очень сильно самоизолироваться, а также подвергать риску предстоящий Чемпионат мира по футболу. Решение участвовать в Олимпиаде вызвало неприятие у части сторонников власти, хотя традиционно власти возражала оппозиция. Но власть решила участвовать в Олимпиаде. А «свои» все равно останутся «своими».

А третья история — это подготовка к президентским выборам. Это и прогнозируемый отказ в регистрации Алексея Навального — здесь никаких сенсаций не произошло, и выдвижение Ксении Собчак, и замена кандидата от коммунистов.

— Можно об этом чуть подробнее?

— Несмотря на то, что многие в КПРФ хотели, чтобы баллотировался Геннадий Зюганов, этого не произошло. У него была опасность прийти третьим. Для него это недопустимо. Поэтому Зюганов уступил место Грудинину. Его выдвижение вызвало у части коммунистов растерянность и в то же время у других избирателей это вызвало интерес.

Новая фигура, новый человек из реального сектора, из аграрной сферы, которую у нас всегда очень уважают. Хотя у нас довольно урбанизированная страна, но большинство наших людей — это потомки крестьян. Чем дальше в историю уходит аграрная Россия, тем в большей степени ее воспринимаю идиллически, позитивно. Поэтому выдвижение такого кандидата интересно. Получится что-то из этого или нет, покажет время.

Так вот, Грудинин — это самая большая загадка уходящего года, разгадка которой будет в 2018-м.