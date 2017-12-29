|Работа фотографа-переселенца попала в ТОП-25 фото 2017 года по версии The Guardian
|29.12.2017 10:38
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Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.
Фотография украинского военного, который жмет минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian, информирует еizvestia.com.
Автором фото является Сергей Ваганов, репортер из Донецка, который с начала войны живет в Мариуполе.
Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.
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