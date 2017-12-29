Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.

Фотография украинского военного, который жмет минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian, информирует еizvestia.com.

Автором фото является Сергей Ваганов, репортер из Донецка, который с начала войны живет в Мариуполе.

Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.

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