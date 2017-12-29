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Работа фотографа-переселенца попала в ТОП-25 фото 2017 года по версии The Guardian
29.12.2017 10:38
Работа фотографа-переселенца попала в ТОП-25 фото 2017 года по версии The Guardian

Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.

Фотография украинского военного, который жмет минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian, информирует еizvestia.com.

Автором фото является Сергей Ваганов, репортер из Донецка, который с начала войны живет в Мариуполе.

Работа фотографа-переселенца попала в ТОП-25 фото 2017 года по версии The Guardian

Фотография была сделана для агентства EPA 16 октября на позициях украинской армии, где Ваганов бывает практически каждую неделю.

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