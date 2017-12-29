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Продан сообщил, что в 2017 году Госфискальная служба передаст в общий фонд госбюджета на 140,2 млрд грн больше, чем в прошлом
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29.12.2017 10:38
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В Госфискальной службе прогнозируют, что в 2017 году передадут в
общий фонд государственного бюджета 752,9 млрд грн, заявил и.о.
главы ведомства Мирослав Продан. В ГФС прогнозируют,
что индикативные показатели поступлений по таможенным
платежам перевыполнят на 32 млрд грн Фото: Державна фіскальна
служба України / Facebook В ведомстве прогнозируют, что только за
год сбор в общий фонд госбюджета по платежам, которые
контролируются Госфискальной службой, составит 752,9 млрд грн.
Таким образом, индикативные показатели Министерства финансов
Украины будут перевыполнены на 3,7 млрд. грн."Это позволило
правительству и всем, кто сегодня обеспечивает финансовую политику
государства, абсолютно успешно закрыть бюджетный год без
дополнительных заимствований, несмотря на то, что очередной транш,
на который рассчитывало правительство в конце года от МВФ, мы не
получили", – заявил Продан.Прогнозируется, что индикативные
показатели поступлений по таможенным платежам перевыполнят
на 32 млрд грн. В связи с этим удастся аккумулировать
средства для оснащения пунктов пропуска современными средствами
таможенного контроля. По сравнению с прошлым годом таможенные
поступления в бюджет выросли почти на 70 млрд грн, заявили в
ГФС."Мы в суде доказали, что все процессы с тендерными процедурами
по закупке сканирующих систем происходили честно и прозрачно, суд
поддержал позицию ГФС. Это нам дает абсолютную уверенность в
дальнейших действиях в 2018 году: на всех ключевых пунктах пропуска
будут установлены стационарные сканирующие системы. У нас готова
вся тендерная документация, готовы все процессы, связанные с
закупкой, а также достаточное материальное обеспечение", – сказал
Продан.Государственная казначейская служба Украины сообщала, что
госбюджет Украины за 2016 год был недовыполнен по доходам на
1,7%. Отмечалось, что доходы в 2016 году составили 616,2 млрд
грн при плане 627,2 млрд.В январе 2017 года глава ГФС Роман Насиров
(отстранен от должности в марте) заявлял, что в
этому году прогнозируется увеличение платежей в
государственный бюджет на 99,5 млрд грн, или на 19,2% по сравнению
с 2016 годом.
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