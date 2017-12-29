В Госфискальной службе прогнозируют, что в 2017 году передадут в общий фонд государственного бюджета 752,9 млрд грн, заявил и.о. главы ведомства Мирослав Продан. В ГФС прогнозируют, что индикативные показатели поступлений по таможенным платежам перевыполнят на 32 млрд грн Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook В ведомстве прогнозируют, что только за год сбор в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются Госфискальной службой, составит 752,9 млрд грн. Таким образом, индикативные показатели Министерства финансов Украины будут перевыполнены на 3,7 млрд. грн."Это позволило правительству и всем, кто сегодня обеспечивает финансовую политику государства, абсолютно успешно закрыть бюджетный год без дополнительных заимствований, несмотря на то, что очередной транш, на который рассчитывало правительство в конце года от МВФ, мы не получили", – заявил Продан.Прогнозируется, что индикативные показатели поступлений по таможенным платежам перевыполнят на 32 млрд грн. В связи с этим удастся аккумулировать средства для оснащения пунктов пропуска современными средствами таможенного контроля. По сравнению с прошлым годом таможенные поступления в бюджет выросли почти на 70 млрд грн, заявили в ГФС."Мы в суде доказали, что все процессы с тендерными процедурами по закупке сканирующих систем происходили честно и прозрачно, суд поддержал позицию ГФС. Это нам дает абсолютную уверенность в дальнейших действиях в 2018 году: на всех ключевых пунктах пропуска будут установлены стационарные сканирующие системы. У нас готова вся тендерная документация, готовы все процессы, связанные с закупкой, а также достаточное материальное обеспечение", – сказал Продан.Государственная казначейская служба Украины сообщала, что госбюджет Украины за 2016 год был недовыполнен по доходам на 1,7%. Отмечалось, что доходы в 2016 году составили 616,2 млрд грн при плане 627,2 млрд.В январе 2017 года глава ГФС Роман Насиров (отстранен от должности в марте) заявлял, что в этому году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд грн, или на 19,2% по сравнению с 2016 годом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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