Namsen Limited бизнесмена Веревского увеличила долю в "Кернел" до 39,47%

Namsen Limited, юридическое лицо, контролируемое председателем совета директоров агрохолдинга "Кернел" Андреем Веревским, 21-22 декабря 2017 года приобрело 302,434 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена покупки одной акции составила PLN48,28 ($13,78 за шт. по курсу Национального банка Польши на 28 декабря 2017 года).

По состоянию на 28 декабря 2017 года Namsen Limited владеет около 32,344 млн акций компании, что составляет 39,47% уставного капитала.

До приобретения Namsen Limited имела 39,1% в уставном капитале "Кернела".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2017 ФГ с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем в 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд, EBITDA сократилась на 7,8%, до $319,2 млн.