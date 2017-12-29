В пятницу, 29 декабря, в Киеве зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 декабря в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 4,8°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1974 году”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже третий температурный рекорд декабря в столице.

В обсерватории отметили, что, несмотря на высокий температурный фон пятницы, существует большая вероятность установления еще одного температурного рекорда для 29 декабря.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С , и этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений.

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