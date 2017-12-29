С 9 января 2018 года, один из мобильных операторов введет единый тариф для абонентов, которые проживают на временно неконтролируемой территории Украины. Об этом корреспонденту сообщили в информационном центре компании “Vodafone Украина”.

“Так как часть зоны покрытия находится на территории неконтролируемой украинскими властями, с 9 января там не будут действовать разные тарифы "Vodafone". Для того, чтобы не отключать полностью мобильную связь мы оставляем для всех единую тарификацию — "Смартфон стандартный". То есть, с 9 января всех проживающих на неконтролируемой территории абонентов начнут переводить на этот тариф”, — сообщили в компании.

В информцентре добавили, что стоимость услуг абоненты смогут выбрать сами. Это или 3 гривны в день (подключается “безлимит”), или 60 гривен в месяц, когда абоненту предоставляется без лимитные звонки внутри сети, 500 мегабайт интернета в месяц.

Напомним, мобильные операторы будут помогать Минэкономразвития осуществлять мониторинг туристической активности в Украине.

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