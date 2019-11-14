Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи, уверяет министр.

Австрия выделила Украине один из предусмотренных 37 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, заявил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Ранее Шалленберг сообщил, что правительство Австрии выделит миллион евро в рамках гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.

«Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлен транш – один миллион евро, а предусмотрено в целом 37 миллионов евро.

Это значит, что у нас многолетние традиции предоставления гуманитарной помощи и мы всегда будем придерживаться этого», – сказал Шалленберг.

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