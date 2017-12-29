Кредиты в рамках Госпрограммы поддержки животноводства на 2018г будут удешевлены до 3-4% годовых - Минагропрод

Кредиты в рамках Государственной программы поддержки животноводства на 4 млрд грн в 2018 году будут удешевлены до 3-4% годовых, сообщил в интервью агентству "" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Государство будет компенсировать стоимость кредитов, привлеченных под строительство и реконструкцию животноводческих комплексов. Для бизнеса цена займа должна составить 3-4% годовых", - сказал он.

Первый замминистра уточнил, что максимальная сумма кредита, которую может получить компания по программе поддержки животноводства на строительство и реконструкцию фермы, может быть ограничена 150 млн грн.

Для участия в программе правительство отберет около 10 банков.

"Мы знаем, что финучреждения мелким шрифтом могут вписать скрытые комиссии, штрафные санкции и т. д. так что заемщик вместо 3-4% будет платить больше, чем платил бы по ординарному кредиту, привлеченному без помощи государства. Так быть не должно, правительство и банки должны играть как сработанный оркестр", - добавил первый замминистра агрополитики.

По словам М.Мартынюка, сейчас порядки распределения средств по программам поддержки сельхозпроизводителей разрабатывает Минагропрод вместе с Министерством экономического развития и торговли.

Как сообщалось, общая сумма господдержки АПК в бюджете на 2018 год составит 7,3 млрд грн против 6,3 млрд грн в 2017 году.

В качестве госпомощи предусмотрено выделение 4 млрд грн на поддержку животноводства, 945 млн грн - на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на поддержку фермерских хозяйств.

Кроме того, предусмотрено 300 млн грн на программу поддержки развития хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников и уход за ними. На программу удешевления кредитов выделят 66 млн грн, на затраты Аграрного фонда по хранению, перевозке, переработке и экспорту продукции интервенционного фонда – 52 млн грн.

Полный текст интервью обнародован на сайте агентства "" в открытом доступе