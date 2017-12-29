Вблизи поселка Мирное представители незаконных вооруженных формирований разместили реактивную систему залпового огня. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По полученным данным, наблюдатели зафиксировали "Град" в 28 км к юго-западу от Луганска. Кроме того, еще четыре РСЗО (БМ-21) находились близко от поселка Новоамвросиевское, в 56 км к востоку от Донецка.

В ОБСЕ подчеркнули, что военная техника боевиков находится в нарушение линий отвода.

Помимо этого сообщается, что за линией отвода также находились две буксируемые гаубицы и пять самоходных гаубиц.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 28 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины , в результате чего ранения получил один украинский военный.

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