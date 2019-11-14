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В ООН поддержали проект обновленной резолюции по Крыму
14.11.2019 20:02
Третий комитет ГА ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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