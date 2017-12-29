В России 2017 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений и побьет рекорд прошлого года. Тенденцию окончательно закрепил декабрь, в течение которого температура находилась значительно выше климатической нормы. Примечательно, что не для всех жителей планеты этот год был столь приветливым — Африку накрывало снегом, а Северную Америку — штормами и ураганами. О причинах необычного поведения погоды в этом году — в материале «360».

В 2017 году средняя температура воздуха в России стала самой теплой за весь период наблюдений за погодой, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции «Погода на Новый год», .

Метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев 2017 года, и температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений

— Роман Вильфанд.

Синоптики ожидали, что декабрь принесет на европейскую часть холод и прохладную погоду, но этого не произошло. Так, температура декабря в Москве была на шесть градусов выше нормы, а вместо снега столицу атаковали дожди. В результате 2017 году удалось побить рекорд предыдущего, который ранее был удостоен звания самого теплого года.

Последние несколько лет средняя глобальная температура держится значительно выше средних многолетних значений. Тренд на потепление климата, стартовавший в начале этого тысячелетия с плавным повышением температуры, продолжается, отмечает в разговоре с «360» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «В новогоднюю ночь в Москве и ближайшем Подмосковье погода будет находиться около нулевых значений, что выше климатической нормы», — прогнозирует собеседник «360».

В прошлый Новый год в столице было ощутимо холоднее: столбики термометров опускались до отметки -6,2, а 1 января температура опустилась почти до -12 градусов. До этого года самым теплым был Новый год в 1973 году. Тогда воздух прогрелся до +4,2 градуса.

Погода удивляла россиян на протяжении только текущего года. Весна выдалась в столице аномально холодной — впервые с 1945 года температура в День Победы 9 мая не достигла +5. В итоге май стал самым холодным с 2001 года. Лето же дождливым. Сначала по Москве пронеслась серия ураганов, затем начался долгий дождь.

Июнь принес четверть всей годовой нормы осадков и стал самым влажным с 1992 года. В начале июля синоптики заговорили о «циклонической депрессии» и говорили, что лета ждать не стоит. Но в августе погода нормализовалось, было сухо и жарко, а затем в сентябре наступило бабье лето, которое возвращалось несколько раз. Примечательно, что в первый месяц осени выдался самый жаркий день года — 12 сентября столбик термометра в столице показывал выше 26 градусов.

Ураганы и снег

Капризы погоды не обошли стороной в этом году и африканский континент. Так, в Замбии в мае выпал снег, столицу государства Лусаку и близлежащие города. Температура воздуха во время снегопада не превышала 12 градусов тепла.

В жаркой Саудовской Аравии также было непривычно прохладно в этом году — средняя температура в летний период не превышала +30…+38 градусов, хотя обычно летом столбики термометра в королевстве показывают выше 40 градусов. Примечательно, что зима в Саудовской Аравии впервые за 20 лет выдалась снежной — в начале прошлого декабря выпал снег, а температура упала до -3.

Континент Северной Америки также подвергся в этом году природным аномалиям. В начале сентября в Атлантическом океане образовалось несколько мощных ураганов, которые обрушились на страны Карибского залива и некоторые штаты США. В Атлантике бушевали «Ирма», «Хосе», «Харви» и «Мария», убыток от которых оценивается американскими властями в триллион долларов. При этом ветер «Харви», накрывший побережье американского Техаса, самым разрушительным смерчем в США за последние 12 лет. По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (The Federal Emergency Management Agency), за последние 35 лет примерно в три раза возросло количество различного рода природных катастроф, особенно ураганов и штормов.

Подобные природные катаклизмы и рекордное потепление атмосферного воздуха на планете связаны с увеличением температуры воды частей мирового океана, рассказал в беседе с «360» ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

В 2015 году случилось резкое потепление поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что привело к повышению температуры на 0,1 градуса по всей планете. Поэтому в 2015 и 2016 годах повышенная температура во всех странах объяснялась выбросом тепла из-за внутренней динамики океана. В этом году к этому прибавился еще и рекордно высокий уровень выбросов парниковых газов в атмосферу

— Владимир Семенов.

Ученый подчеркнул, что умеренное потепление климата укладывается в мировой тренд, но это не приведет к каким-либо существенным изменениям в температурном режиме планеты в ближайшие 30 лет.

Ксения Чемоданова

Сводка.нет - Новости Украины и Мира