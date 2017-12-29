РФ использует в своих интересах украинских национал-патриотов, а те чаще только и не подозревают об этом

Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы Украины, а члены этих организаций чаще только даже не догадываются о происходящем, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, есть ли у СБУ информация об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотической направленности, В.Грицак сказал: "Конечно. Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы".

Глава украинской спецслужбы выразил сожаление в связи с тем, что многие из тех, кто находится в этих организациях, "ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности".

По его словам, довольно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов "в темную", а когда эти организации осознанно ведут деятельность в убыток Украинскому государству.

"В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет намного легче документировать такие преступления… Также, если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию", - пояснил В.Грицак.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.