При прохождении медицинского осмотра у многих экс-заложников, которые проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, обнаружены признаки пыток. Об этом на своей странице в сети Facebook написала уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает

"Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника - военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД. У многих есть застарелые травмы головы, выбитые зубы, свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни). Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги", - проинформировала И.Геращенко.

Она добавила, что сейчас Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь.

"Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями. Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания. Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - резюмировала И.Геращенко.

Как сообщал 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президенту Франции Эммануэля Макрона за помощь в освобождении украинских заложников.

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