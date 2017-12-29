Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Об этом сообщается на официальном портале нормативно-правовой информации.

«Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года О принятии в Россию республики Крым и образовании в составе России новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь изменения: в части десятой статьи 12 слова «До 1 января 2018 года» заменить словами «До 1 марта 2019 года», — сказано в документе.

Уточняется, что пункт десятый данного закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.

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