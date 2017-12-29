В четверг, 28 декабря, перед зданием Николаевского областного совета врачам Николаевского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф передали два реанимобиля.

На мероприятие собрались около 30 медицинских работников, включая водителей «скорых». Также торжественного вручения ждали и практически все главные врачи больниц города и области, их якобы собрали на аппаратное собрание, а они «по своей воле» решили принять участие в мероприятии. Реанимобили были закуплены благодаря субвенции, которую «выбил» из государственного бюджета народный депутат Украины Давид Макарьян. Начало вручения было запланировано на 14. 30. Уже в 14.10 стало известно, что мероприятие переносится на 15.00 — глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко не успевает приехать к назначенному времени из Вознесенска.

Однако и в 15.00 на горизонте не замелькал силуэт руководителя области. Прошло 20 минут, 30, 40 — а Савченко всё нет. Половина журналистов покинули так и не начавшееся заседание. Медработники и главврачи, «по своей воле» пришедшие посмотреть на вручение, отправились греться в «Смачного» — кафе в облгосадминистрации. Журналисты, которые остались, были напоены кофе Давидом Макарьяном.

Стоит отметить, что Макарьян мог и самостоятельно вручить реанимобили, но не стал этого делать, утверждая, что в их приобретении есть и большая заслуга губернатора Савченко. Хотя сам нардеп, на мероприятие пришел даже раньше запланированного.

Не прошло и двух часов, как в 16.10 губернатор таки приехал. Единственное, что радует, он научился извиняться перед людьми, которые прождали его энное количество времени, раньше он и этого не делал. Поэтому речь Савченко начал с извинений, а потом рассказал об обмене пленными. После этого, глава ОГА заявил, что в следующем году Николаевская область расстанется с советскими замашками — перерезанием ленточек и сгоном людей на мероприятия. Савченко уверен, что желающих прийти на мероприятие без приставки «принудительно» будет предостаточно.

Также перед всеми выступил Давид Макарьян — он был краток, поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал, чтобы реанимобили к николаевцам приезжали как можно реже и горожане не болели.

Когда Савченко пригласили вручить ключи от реанимобилей, он напомнил, что 5 минут назад сказал о прощании с советскими традициями. И водители просто забрали ключи.

Интересно, что сам руководитель области украшает свой стул в кабинете ленточками, которые перерезает на открытиях объектов.

После торжественной части, глава ОГА, нардеп Макарьян и председатель облсовета Виктория Москаленко осмотрели новые «скорые». Савченко пошутил, что сейчас главу облсовета отвезут в роддом, но Москаленко сказала, что ей ещё рано, а вот через месяц будет самое то. На этом мероприятие и завершилось.





источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира