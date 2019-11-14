Президент Беларуси Александр Лукашенко публично упрекнул РФ в том, что соседняя страна не хочет им помочь с обеспечением армии современным оружием. Об этом сообщает издание Белта.

Такое заявление Лукашенко сделал в ходе общения с представителями Госпогранкомитета и Совета безопасности о взаимодействии Беларуси и РФ в пограничных вопросах.

Лукашенко заявил, что Беларусь действительно осуществляет функции защиты РФ на западной границе, но оружие закупает за собственные деньги. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские военные не уступают в профессионализме российским коллегам, но за оружие должны платить РФ большие деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах, - добавил он.

Также руководитель Беларуси отметил, что сейчас его страна с РФ обсуждают углубленную интеграцию. Все возникающие вопросы необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево! - подытожил он.

Напомним, у Лукашенко считают “негативным примером“ евроинтеграцию Украины. Чиновник заявил, что понимает стремление Украины быть ближе к Европе, но Беларусь не желает действовать в такой же логике.





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