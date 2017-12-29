Женщина пропала без вести 15 ноября.

В горах провинции Тревизо (Италия) обнаружили тело 43-летней переводчицы из Украины Софии Мельник со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Как передает местное издание Il Gazzettino, труп украинки обнаружили на склоне у дороги в Кадорна. Ее тело было упаковано в черный полиэтиленовый пакет.

Во время судмедэкспертизы на теле женщины обнаружили многочисленные травмы и гематомы. Они были нанесены тяжелым предметом или ногами. Некоторые могли появиться в результате падения с вершины склона, откуда было брошено ее тело. Судмедэксперты допускают, что на момент падения женщина могла быть еще живой.

Женщина пропала без вести 15 ноября. Спустя десять дней после этого ее сожитель совершил самоубийство. Полиция подозревает, что он убил украинку из-за ревности, а затем покончил с собой.

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Издание отмечает, что София Мельник родилась в Киеве в 1974 году.

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