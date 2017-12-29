Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как растягивает мышцы, лежа на полу. Волочкова: Завершение занятия - всегда растяжка Фото: volochkova_art / Instagram Видео она разместила в Instagram."Спортивно-репетиционный день. Завершение занятия – всегда растяжка. Мои дорогие, прежде, чем критиковать, сядьте на шпагат, хотя как-то. Криво, косо, хотя как... Или растяните себе хотя что-то..." – написала она. Спортивно-репетиционный день. Завершение занятия-всегда растяжка. Мои дорогие, прежде, чем критиковать, сядьте на шпагат, хотя как-то. Криво, косо, хотя как.. Или растяните себе хотя что-то.. Или может, просто удовольствие. * #анастасияволочкова #волочкова #балет #спорт #россия #труд #зебрафитнес #шпагатволочковой Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Дек 28, 2017 at 8:50 PST Волочкова демонстрировала поперечный шпагат верхом на тренажере и растяжку в бассейне.Ранее балерина показала, как орудует топором, и поделилась фото шпагатов в микробикини в Греции и откровенными фото и видеоматериалами, снятыми на Мальдивах: балерина села на шпагат в мокром песке, показала прикрытую парео грудь и ягодицы в стрингах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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