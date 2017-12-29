Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти Северной Корее в обход санкций Совета Безопасности ООН и предупредил, что может ужесточить подход к торговле с КНР, передает New York Times.

"Нефть продолжает поступать Серной Корее, это не то, чего я добиваюсь!", - заявил Трамп, комментируя недавние сообщения южнокорейских СМИ о том, что нефть перекачивается в море с китайских в северокорейские танкеры.

Также Трамп добавил, что если Китай не будет помогать США с Северной Кореей, то он сделает то, что всегда говорил.

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что намерен значительно увеличить пошлины на экспортируемые Китаем в США товары.

"Оттуда исходит ядерная угроза, что плохо и для Китая", - отметил Трамп свою позицю по КНДР.

А накануне он в Twitter заявил о своем глубоком разочаровании тем, что власть Китая якобы позволяет Северной Корее покупать китайскую нефть.

"Пойманы на горячем: очень разочаровывает, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", - написал Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты Америки и Китай намерены вместе открыть "горячую линию" связи для обмена информацией , связанной с реализацией санкций против Северной Кореи и ситуацией на Корейском полуострове.

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