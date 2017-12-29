Из-за пожара в здании, где расположены офисы и рестораны, в финансовой столице Индии Мумбаи 29 декабря меньшей мере 15 человек погибли, десятки пострадавших госпитализированы, передает со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщениям, пожар начался на третьем этаже ресторана и быстро распространилась 4-этажным зданием.

Сообщается, что большинство погибших - женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше.

В здании расположены также несколько СМИ, чьи помещения пострадали - это три новостных канала, в частности Times Now и ET Now.

Пожар тушили более пяти часов, причина возгорания расследуются.

Напомним, из-за давки на железнодорожной станции в Мумбаи погибли 22 человека

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