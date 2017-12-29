Представители внешнеполитического ведомства России встревожены планами поставок в Украину летальных вооружений американского производства.

Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью российскиму информационному агентству, сообщает со ссылкой на .

Российский дипломат предостерег, что недавнее решение санкционировать поставки летального оружия Украине «ведет к войне», и сообщил, что Россия откровенно говорит американским партнерам о своей обеспокоенности по поводу этого шага.

«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта на Донбассе,. – Это очень ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру» – сказал Григорий Карасин в интервью, которое опубликовано 26 декабря на Интернет-странице МИДа России.

Он отметил, что «принимая решение об отправке подобного оружия, и Канада открывают «ящик Пандоры» и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его».

«При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага», – считает Григорий Карасин.

Американское оружие и реакция в Украине

Ранее, 20 декабря, газета Washington Post первой сообщила о решении разрешить экспорт оружия Украине, что идет вразрез как с практикой администрации экс-президента Барака Обамы, так и духом призывов президента Трампа к потеплению отношений между и Россией.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила телекомпании CNN о том, что внешнеполитическое ведомство 13 декабря уведомило Конгресс об одобрении экспортной лицензии, которая позволяет Украине закупать определенное легкое вооружение и стрелковое оружие у американских производителей.

В минувшую пятницу 22 декабря Госдепартамент сделал еще одно специальное заявление, из которого следует, что намерены расширить военно-технического сотрудничества, что полностью соответствует политике «оказания помощи Украине в создании долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета и территориальной целостности» страны.

В заявлении отдельно подчеркивается, что «помощь является полностью оборонительной по своей сути». Хотя в Госдепе не уточнили, о каком именно оружии идет речь, телеканал ABC сообщил, что предусматривается поставка 210 противотанковых ракет и 35 пусковых систем ПТРК «Джавелин» (FGM-148 Javelin).

Министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак отметил на своей странице в Фейсбуке, что «эта помощь не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора».

«Благодарен за последовательную поддержку Соединенным Штатам Америки в нашей борьбе за независимость!» – отметил министр Степан Полторак 23 декабря.

В интервью телеканалу ZIK, Степан Полторак подчеркнул, что Украина получит эти средства в виде продукции, список которой подготовит .

«Мы не получим финансовый ресурс в денежном эквиваленте, мы получим продукцию от США», – сказал министр, сообщает 26 декабря информационное агентство «Украинские новости».

По словам Степана Полторака, в списке запрашиваемого Украиной оружия есть средства радиоэлектронной борьбы, средства связи и беспилотные летательные аппараты.

«В том списке, который мы предоставили Министерству обороны , есть Javelin как средство противотанковой борьбы. Они очень эффективны», – заявил министр.

В то же время Полторак сказал, что увеличило заказ и на отечественные противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».

Условия для Донбасса: Джавелины, миротворцы и Минск-2

Одной из главных причин решения о предоставлении Джавелин Украине политический обозреватель Александр Кочетков, называет «хождение по кругу» или недостаточный прогресс на переговорах между специальным представителем по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Это заявление связано с тем, что Курт Волкер и несколько раз прошли по кругу вопросов: уходу россиян из Донбасса, вводу миротворцев, и эти хождения по кругу возвращаются к исходной точке. И на последней встрече, как можно сделать вывод из нескольких интервью Курта Волкера, он, действительно, предупредил и не исключил поставки оружия для Украины, в том числе, и в случае, если Москва не будет идти на встречу по Донбассу. Фактически, это было предупреждение – и оно реализовано. Это попытка сделать переговорщиков со стороны России вменяемыми, более конструктивными», – говорит Александр Кочетков.

По словам Александра Кочеткова, «Джавелины» способны оказать психологический эффект на боевиков из самопровозглашенных республик.

«Но психологическое воздействие на боевиков Донбасса эти ракеты окажут, непременно! Ходят такие легенды, что если ракета вылетела, то она обязательно попадет в цель и уничтожение цели гарантировано. Вероятно, что желающих пойти в танкисты между сепаратистов будет меньше», – утверждает политический обозреватель.

Вместе с тем, он считает, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы не способны повлиять на установившийся военный паритет на Донбассе.

«В отношении Джавелин, если Украина их получит, у нас будет около трехсот зарядов, а танков на неподконтрольной части Донбасса, в распоряжении боевиков – порядка пятисот и другой бронетехники – под две тысячи. С другой стороны, весь конфликт идет по эскалации и нарастающей. Россия может на каждый уничтоженный танк поставить два; и этой бронетехники с советских времен у нее сколько угодно. Но нужно принимать во внимание президентские выборы – Путин хочет одеть маску миротворца и дополнительная эскалация конфликта ему не выгодна», – отмечает Александр Кочетков.

Дипломатия – оружие для Донбасса

Оружие подобных характеристик не решит глобальных вопросов: военного решения для конфликта на Донбассе – нет. Это признают и Соединенные Штаты, и Россия. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог-международник Антон Кучухидзе.

«Сейчас конфликт между Вашингтоном и Москвой перешел на более высокий уровень, Суркову и Волкеру не удается договориться, следовательно они принимают политические решения взаимного характера. Россия – вывела своих представителей из Совместного центра по контролю и координации на Донбассе, а – поднимают ставки в виде разрешения продажи именно такого вооружения для Украины. Но, по сути, цели, как одних, так и других – усилить свои позиции на переговорах, чтобы влиять друг на друга, на Украину, на представителей неподконтрольных территорий. Глобально, сколько бы ни предоставили нам оружия, все равно этот конфликт не решить военным способом – только дипломатическим путем», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Антон Кучухидзе, «нежизнеспособность и невыполнимость» Минских соглашений, о чем говорит ряд экспертов, удастся преодолеть реализацией плана ввода миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

«Было заявлено, что введение миротворцев необходимо для выполнения Минских соглашений, этот план возможен в результате переговоров Суркова и Волкера, согласования ними общего текста резолюции по миротворцам. Это станет ключом для активизации Минска-2. Те, кто говорят, что «Минск-2 – умер» – преувеличивают, ведь обмен военнопленными проходит в рамках Соглашений, идут консультации сторон по разным гуманитарным и политическим ситуациям. Нормандский формат встречается в рамках Минских соглашений, для их выполнения», – говорит Антон Кучухидзе.

Он подчеркивает, что «Минские соглашения создали огромное количество дипломатических механизмов для разрешения ситуации на Донбассе, чем для ее блокировки».

После «Джавелинов»: новый разговор с США

По мнению директора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, существенное значение в желании предоставить «Джавелины» имеет политический аспект, который обсуждался между странами на протяжении двух лет.

«На слуху само слово «Джавелин», оно в лексиконе политиков, на самом высоком уровне. Это был «флажок», который отодвигался на протяжении двух лет, и сегодня это решение кажется окончательным, и это сигнал, что отношения, прежде только, российско-американские, перешли на другой этап. Это важный политический и осторожный момент», – подчеркивает Алексей Мельник в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Мельник считает, что с военной точки комплексы Джавелин позволят сохранить жизни украинских солдат в случае обострения ситуации, эскалации конфликта.

«Для России не столько важно количество этих ракет и установок и возможного ущерба, сколько сам факт того, что эта передача оружия для Украины состоится. На протяжении двух лет это был гипертрофированный образец отношений, вокруг которого было столько разговоров и это превратилось не столько в практический военный смысл, сколько в политической смысл. Для России заявления Соединенных Штатов оказались наверняка неожиданными. Все привыкли, что при Бараке Обаме история с «Джавелинами» блокировалась, Дональд Трамп также пытался отодвигать это решение, и не было надежды, что согласятся реализовать эту идею», – подчеркивает Алексей Мельник.

Он считает, что для обороны Украины необходимо вести разговор в предоставлении различных противоснайперских систем, систем управления связью, средств противоракетной и противовоздушной обороны.

«Если Россия действительно уходит из Сирии, о чем постоянно говорят, то, не исключено, что на каком-то этапе Кремль может посчитать целесообразным применение авиации. Этой угрозы нельзя исключать. Украина потеряла и так небольшой флот после аннексии Крыма. При изменившейся ситуации, имея такую большую морскую экономическую зону, нам нужно не просто усиливать, а заново возрождать свои военно-морские силы», – рассказывает Алексей Мельник о новых аспектах сотрудничества с Соединенными Штатами для обеспечения безопасности и обороны страны.

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