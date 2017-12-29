Трамп уверен, что СМИ в итоге помогут ему добиться переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет добиться переизбрания на второй срок, причем, по его мнению, помогут ему в этом критикующие его в настоящее время американские СМИ.

"Еще одна причина, по которой я останусь президентом на второй четырехлетний срок, - это тот факт, что газеты, телевидение, все виды СМИ обрушатся, если я проиграю. Без меня их рейтинги резко пойдут вниз", - сказал он в интервью газете The New York Times.

"По сути, им (СМИ - ИФ) необходимо дать мне выиграть. Возможно, месяцев за шесть до выборов они будут любить меня", - добавил президент США.

Многие СМИ США активно критиковали Д.Трампа во время его предвыборной кампании и продолжили делать это уже после его избрания президентом. Д.Трамп в ходе выступлений и в соцсетях регулярно поднимает этот вопрос и обвиняет СМИ в распространении "фейковых новостей". В частности, он часто критикует NYT.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп предупреждал, что планирует бороться за то, чтобы пробыть на посту главы государства не один, а два срока.