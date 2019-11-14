|Потоп в Венеции: появились фото, видео, сведения о погибших и данные об ущербе
|14.11.2019 22:26
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В итальянской Венеции произошло серьезное наводнение, которое привело к гибели двух человек и нанесло убыток в сотни миллионов евро.
Мэрия города уже обратилась к властям страны с просьбой объявить в регионе чрезвычайное положение, сообщает ANSA.
Отметим, что ранее уровень воды на улицах Венеции достиг 1,87 метра. За все время наблюдений лишь раз уровень был выше – 1,94 метра в 1966 году.
По словам мэра Венеции Луиджи Брюгнаро, серьезный убыток, в частности, был нанесен базилике Святого Марка.
"Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием", – написал мэр в Twitter.
По его данным, 78-летний локальный житель погиб от удара электрическим током, когда выбирал воду из дома. Еще один человек также умер, вероятно, по естественной причине.
Кроме того, сообщается о том, что три баржи затонули, а гондолы и другие лодки срывало с причалов. В музее Ка'Пезаро произошел пожар из-за неисправности электропроводки. Почти весь город остается затоплен, хотя уровень воды немного снизился.
Венецианский театр Ла Фениче временно прекратил работу – здание не затопило, вода попала в зону, которая влияет на электрическую и противопожарную системы – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
Мэр заявил, что городской совет просит центральную власть объявить в городе чрезвычайное положение. Он обратился к местному населению с просьбой собирать фото- и видеодоказательства ущерба.
"По оценкам, убытки огромны. Речь идет о сотнях миллионов евро. Ведь речь идет не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", – сказал он.
Губернатор провинции Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с "полным апокалиптическим опустошением".
"Я не преувеличиваю: 80% города находится под водой, убыток трудно осознать", – сказал он.