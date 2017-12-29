Беглый экс-президент Виктор Янукович во время своего руководства Украиной дважды назначал на должность главы Минобороны людей с российским гражданством, что привело к развалу армии и к аннексии Крыма в 2014 году. Об этом заявил на допросе в суде по делу о госизмене Януковича прежний замглавы Администрации Президента, экс-нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Сенченко. Сенченко: Человеку, который никогда не воевал, достать оружие и выстрелить в другого человека – очень сложно Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com ."Многие сейчас говорят о том, что украинская власть не сделала ничего для защиты Крыма. Что надо было воевать, стрелять, какие-то приказы… Но нужно учитывать, что была серьезная психологическая проблема: человеку, который никогда не воевал, достать оружие и выстрелить в другого человека – очень сложно. Тем более сложно, когда, например, в Севастополе на одной лестничной клетке жили командир российского корабля и украинского корабля, общались, ходили в гости, – сказал Сенченко.Он отметил, что украинская армия со временем преодолела этот психологический барьер. "И это вынужденное приобретение в результате военной агрессии, которую развязал Путин (президент России Владимир Путин. – ) не без помощи вашего подзащитного (Януковича. – )", – добавил Сенченко.По его словам, Янукович во время своего президентства дважды во главе Министерства обороны Украины ставил людей с российским гражданством. Сенченко добавил, что политика Януковича привела к тому, что украинская армия к февралю-марту 2014 года "была практически уничтожена".В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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