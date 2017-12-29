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Сенченко на допросе в суде по делу Януковича заявил, что причиной аннексии Крыма стало уничтожение беглым президентом украинской армии
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29.12.2017 11:01
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Беглый экс-президент Виктор Янукович во время своего руководства
Украиной дважды назначал на должность главы Минобороны людей с
российским гражданством, что привело к развалу армии и к аннексии
Крыма в 2014 году. Об этом заявил на допросе в суде по делу о
госизмене Януковича прежний замглавы Администрации Президента,
экс-нардеп от партии "Батьківщина" Андрей Сенченко. Сенченко:
Человеку, который никогда не воевал, достать оружие и выстрелить в
другого человека – очень сложно Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com ."Многие сейчас говорят о том, что украинская власть
не сделала ничего для защиты Крыма. Что надо было воевать,
стрелять, какие-то приказы… Но нужно учитывать, что была серьезная
психологическая проблема: человеку, который никогда не воевал,
достать оружие и выстрелить в другого человека – очень сложно.
Тем более сложно, когда, например, в Севастополе на одной
лестничной клетке жили командир российского корабля и украинского
корабля, общались, ходили в гости, – сказал Сенченко.Он
отметил, что украинская армия со временем преодолела этот
психологический барьер. "И это вынужденное приобретение в
результате военной агрессии, которую развязал Путин (президент
России Владимир Путин. – ) не без помощи вашего
подзащитного (Януковича. – )", – добавил
Сенченко.По его словам, Янукович во время своего президентства
дважды во главе Министерства обороны Украины ставил людей с
российским гражданством. Сенченко добавил, что политика Януковича
привела к тому, что украинская армия к февралю-марту 2014 года
"была практически уничтожена".В Оболонском суде Киева рассматривают
дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в
ведении войны и посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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