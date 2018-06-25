Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о совместной "дорожной карте" является манипуляцией России с освобождением украинских политических заключенных и заложников. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент

"Все прекрасно понимают, как Россия манипулирует с освобождением не только политических заключенных, но и заложников. Но мы показали, что дело не в количестве", - сказал П.Климкин.

По словам главы украинского МИД, на последней "нормандской встрече" он говорил, что на Донбассе в заложниках почти 3 года находятся граждане Украины. В результате предварительного обмена их не удалось вытянуть. Кроме того, он рассказал, как лично показал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в присутствии немецкого и французского коллег список россиян, которых Украина готова передать в обмен на своих граждан.

"Как вы знаете, результатом этой встречи было заявление Лаврова о важности дорожной карты. Вы знаете, эта дорожная карта, к сожалению, это - карта российских манипуляций. Но мы должны все равно продвигаться, поскольку, говоря с Россией, никто по определению ей не доверяет", - подчеркнул министр.

Как сообщал по словам Климкина, украинская сторона готова на любые шаги, которые позволят освободить своих граждан.

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