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Гончарук прокомментировал принятие госбюджета-2020
14.11.2019 22:32
Гончарук заявил, что принятый бюджет сделает жизнь украинцев комфортнее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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