Россия выступает против экономической блокады Северной Кореи. Такое заявление сделал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Олег Бурмистров.

По словам российского дипломата, Москва отстаивает собственные экономические интересы.

"Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы, - заявил Бурмистров. - В последней резолюции тоже наши красные линии были соблюдены - сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолетов, сохраняются все изъятия, необходимые для нормальной деятельности наших диппредставительств и миссий других стран".

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки и Северная Корея должны начать вести переговоры .

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