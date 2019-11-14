На батьківщині кантрі-музики (Нешвілль) щороку проводять вручення престижних музичних нагород СМА, які патріотичні зірки не можуть залишити без уваги. Однією з сенсацій на червоній доріжці стала Ніколь Кідман. Ні, зовсім не дивно, що актриса прилетіла в далекі краї, щоб підтримати свого чоловіка Кіта Урбана. Важливим є те, як в цей момент вона виглядала.



Плаття розкішної блондинки складно описати в двох словах. Вперше цей червоний образ був представлений під час показу весняно-літньої колекції Versace минулої осені в Мілані. І з тих пір його ні разу не вигулювала жодна зірка.



Час настав. Сліпучі червоні паєтки, квіти з кристалів і скляна бахрома заблищали в Нешвіллі. Виглядала Ніколь чарівно і, як завжди, елегантно.









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