В Москве очередной автобус совершил подозрительное ДТП

Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник. По его словам, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло . Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.