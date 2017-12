Американская исследовательская организация опубликовала доклад на тему текущего состояния и перспектив российской армии Фото © Sputnik / Рамиль Ситдиков В течение длительного времени Россия занимается модернизацией своих вооруженных сил, что приводит к известным последствиям. Результаты текущих программ закономерно вызывают интерес у зарубежных специалистов, что приводит к появлению новых исследований, докладов и т.д. Очередной доклад на тему текущего состояния и перспектив российской армии на днях опубликовала американская исследовательская организация RAND Corporation. , посвященный вооруженным силам нашей страны, получил название «The Russian Way of Warfare» – «Российский путь войны». Документ объемом 15 страниц подготовили аналитики организации RAND Скотт Бостон и Дара Мэссикот. Как указывает название, основной задачей доклада являлось определение основных тенденций и выявление главных положений российской оборонной стратегии. Авторы рассмотрели информацию из ряда российских и зарубежных официальных источников и средств массовой информации, после чего сделали определенные выводы. Аннотация к докладу «The Russian Way of Warfare» напоминает, что в недавнем прошлом Россия провела крупную реформу своих вооруженных сил, что привело к повышению их потенциала в нескольких ключевых областях. По результатам реформы армия стала лучше, что сделало ее надежным инструментом в руках властей, пригодным для отстаивания национальных интересов. Российские стратеги, обеспокоенные возможностями развитого вероятного противника, опасаются полномасштабных боевых действий. В связи с этим они усиливают определенные части своей обороны, а также сосредотачивают усилия на сохранении влияния в ближнем зарубежье. Как пишут авторы RAND Corporation, российские операции последнего времени демонстрируют несколько основных подходов к решению боевых задач. Российская армия отличается высокой степенью координации всех родов войск, а также использует обман и одновременную работу разных частей. Все это позволяет сократить собственную уязвимость и как можно быстрее решить свои задачи. Американские специалисты полагают, что тактика России заключается в достижении и сохранении превосходства над противником. Для этого используются все доступные средства разведки, разнообразные средства поражения, а также скорость, неожиданность и взаимодействие войск. Все это позволяет армии встретить врага во всеоружии и тут же сокрушить его. Изучая российский «путь войны», зарубежные аналитики составили список основных положений стратегии и тактики России, определяющих все ее действия в тех или иных ситуациях. В подобный список с названием «Ten Key Characteristics of Russian Warfare» вошли следующие тезисы. 1. Вооруженные силы России строятся с целью защиты своей территории, критически важных объектов и населенных пунктов. Для решения таких задач создается сложная многослойная интегрированная система противовоздушной обороны, включающая ограниченное количество опорных пунктов. При помощи подобных средств защиты российская армия может выиграть время для правильной реакции на возможное набег. 2. Защищая свои земли, Россия намерена избегать полномасштабного столкновения с противником, имеющим схожий или немного меньший военный потенциал. Для сокращения негативных последствий такого конфликта предлагается использовать защитные и ударные системы, отличающиеся большим радиусом действия. При действиях около своих границ такие вооружения дают дополнительное преимущество. 3. Учитывая определенные слабости при столкновении с равными или менее сильными соперниками, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и искать асимметричные способы влияния на ситуацию, что позволит исправить нежелательный дисбаланс. Используя меры, направленные на контроль развития событий и эскалации конфликта, российская сторона может попытаться прекратить боевые действия. 4. Наилучшим средством контроля ситуации и «страховкой» для России являются арсеналы стратегических и тактических ядерных вооружений. Россия может угрожать использованием такого оружия. Также вероятно его применение в ответ на конвенциональную атаку, подрывающую суверенитет страны или опасный ядерному сдерживанию вероятного противника. 5. Несколько советских и российских операций были осуществлены с использованием тактики Coup de main – внезапного, мощного и стремительного удара на решающем направлении. Подобная стратегия позволяла в кратчайшие сроки получить желаемый результат. Специалисты RAND Corporation полагают, что в будущем российские военачальники продолжат использование таких тактик, особенно в заранее спланированных операциях. 6. Последние реформы привели к определенному перестроению сухопутных войск вооруженных сил России. Общая численность подразделений и соединений уменьшилась, тогда как доля частей постоянной готовности заметно выросла. Такие соединения, получив приказ, могут в минимальное время приступить к военный работе, что станет хорошим ответом на любую кризисную ситуацию. 7. В рамках потенциальных конфликтов российские вооруженные силы могут использовать как традиционные, так и новые подходы. В частности, заметную роль в боевых действиях будут играть специальные подразделения, различные вооруженные формирования и сочувствующее гражданское население. Подобные структуры могут вести разведку и целеуказание, повышая ситуационную осведомленность войск, либо активно участвовать в боях. 8. На тактическом и оперативном уровнях Россия может сосредоточиться на поражении определенных целей. Приоритетными целями ударов в таком случае должны стать объекты системы связи и управления войсками противника. Для решения таких боевых задач могут использоваться боеприпасы традиционного рода, радиоэлектронные и кибер-системы, а также непосредственные действия войсковых подразделений. 9. Вооруженные силы России располагают ограниченным числом высокоточных вооружений, имеющих большой радиус действия. Эти ударные средства могут использоваться против объектов оперативного или стратегического звена на большой глубине обороны противника. В первую очередь, целями для высокоточных ракет большой дальности станут стационарные объекты с заранее установленными координатами. 10. При действиях «на земле», российская тактика будет предусматривать широкое использование массированных артиллерийских и ракетных ударов с закрытых позиций по удаленным объектам. Эффективность подобных ударов будет расти благодаря наличию мобильных самоходных артиллерийских и ракетных систем, имеющих возможность стрельбы как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Описав 10 ключевых особенностей вооруженных сил России в их современном состоянии, авторы доклада С. Бостон и Д. Мэссикот, перешли к подробному раскрытию перечисленных тем. Несколько следующих разделов документа посвящены именно разбору основных тезисов на примере конкретных ситуаций, а также в контексте реальных действий и их последствий. Аналитики RAND Corporation рассмотрели процесс формирования т.н. нового облика, стартовавший несколько лет назад, а также сделали определенные выводы о текущем положении дел и результатах реформ. Следует отметить, что подобная аналитика базируется на общеизвестных фактах, часто оглашавшихся в недавнем прошлом и в настоящее время. Как следствие, в документе «The Russian Way of Warfare» попросту перечисляются новости недавнего прошлого и доступная информация, сопровождаемые оценками в духе актуальных американских воззрений. При этом американские специалисты признают, что по результатам реформ российская армия заметным образом нарастила свой потенциал и способна вести боевые действия в различных регионах с ощутимыми результатами. Куда больший интерес представляет раздел доклада «Tactics: Hit Hard, Move Fast» («Тактика: бей сильно, двигайся быстро»), в котором авторы предприняли попытку сравнения структур и тактик вооруженных сил Российской Федерации и Соединенных Штатов. Оказалось, что две страны используют разные подходы к формированию и боевому применению армейских соединений, и характерные особенности российской армии дают ей определенные преимущества. Российская армия, сохраняя потенциал для войны с хорошо вооруженным и подготовленным противником, научилась правильно бороться с незаконными вооруженными формированиями. При этом были сохранены основные возможности по поддержке войск с воздуха, радиоэлектронной борьбе и т.д. Армия США, в свою очередь, была оптимизирована под решение задач, характерных для конфликтов в Афганистане и Ираке. В такой ситуации Россия будет стремиться нарушить правильную работу вероятного противника, используя ударные или радиоэлектронные средства, а также кибер-системы. Кроме того, большое значение будут иметь противовоздушная оборона, а также ракетные войска и артиллерия. В докладе RAND Corporation приводится схема (Figure 1), демонстрирующая российские средства ПВО и сухопутные ударные системы. Интегрированная система противовоздушной обороны резко сокращает потенциал ударной авиации противника, позволяя ракетчикам и артиллеристам не бояться атаки и более эффективно обстреливать вражеские войска. Такое взаимодействие дает российской армии очевидные преимущества. Одной из характерных особенностей сухопутных войск России авторы доклада называют большое число артиллерийских и ракетных систем, способных вести огонь за пределы прямой видимости. Так, в составе типичной американской сухопутной механизированной бригады имеется лишь один артиллерийский батальон. В мотострелковых или танковых войсках России в бригаде доля артиллерии заметно больше. На три мотострелковых и один танковый батальон в составе бригады может приходиться два подразделения с артиллерийскими самоходками, одно с реактивными системами залпового огня и т.д. Следующая схема, приведенная в докладе, показывает соотношение ударных возможностей артиллерийских подразделений из состава бригад США и России. Российские войска имеют большее число как отдельных систем, так и подразделений, что дает очевидные преимущества в силе ударов и глубине поражения. Правильно используя различные дополнительные факторы, такие как расположение театра военных действий и т.д., Россия может получать и иные преимущества. Хотя основные результаты анализа текущей ситуации и были вынесены в раздел «10 ключевых особенностей», размещенный в начале доклада, авторы все же добавили в него полноценный раздел-заключение. Краткие итоги исследования были вынесены в раздел с очевидным названием «Conclusions». Подводя итоги своего исследования, авторы из RAND Corporation напоминают, что современная российская армия «выросла» из вооруженных сил Советского Союза. Несмотря на такое происхождение и определенную зависимость от своего предшественника, вооруженные силы за прошедшее время заметным образом изменились. Все эти изменения, как отмечается, отражают реалии современной обстановки и вызовы, стоящие перед российским руководством. В настоящее время Россия не располагает людскими ресурсами, сопоставимыми с возможностями вероятного противника, а также не может в полной мере сократить отставание в скорости, дальности и мощи современных высокоточных ударных систем. В современном периоде российскому командованию пришлось столкнуться со специфической ситуацией, в которой традиционные преимущества армии перестали быть таковыми или потеряли часть своего потенциала. Решая задачи обороны своей страны, российское руководство приняло определенные меры и строит обновленные вооруженные силы с требуемым потенциалом. Российские вооруженные силы мало похожи на Советскую армию, отличаясь от нее меньшими размерами, силами или глубиной идеологической подготовки. Впрочем, они уже успели показать растущий потенциал в разных областях, опирающийся на традиционные преимущества того или иного рода. Все это позволяет с большей эффективностью решать возникающие задачи на тактическом и оперативном уровнях. Реформирование российских вооруженных сил длится уже несколько лет и довольно давно привело к желаемым результатам. Дорабатывается структура разных родов войск и видов вооруженных сил, а также осуществляется закупка новых образцов оружия и техники. Все подобные меры привели к заметному росту потенциала армии и повышению обороноспособности страны. Автор: Рябов Кирилл Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение что также или для как Теги: военные материалы