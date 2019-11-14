Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Бразилиа. Глава государства ответил на вопросы журналистов о работе объединения, а также о внешней политике. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Глава государства рассказал, что у него "полный контакт" с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом президент добавил, что в ходе переговоров по ситуации на Донбассе нужно подойти к каким-то решениям.

Во время пресс-конференции у Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Что касается инициативы… Назарбаева. Он многие годы жил на Украине, относится к ней с большой симпатией. Все время мне транслирует это свое отношение. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями… а договариваться с соседями, - сказал он.

Путин добавил, что о встрече с Зеленским до "нормандского" формата речи не идет.

По его словам, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи".

Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.

Президент заявил, что Россия готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в Украину страну по ценам ниже "реверсных".

Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов. При этом Путин заявил, что реверс из Европы на Украину невозможен.

"Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", - сказал он.

Об особом статусе Донбасса президент РФ заявил:

'Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон 'Об особом статусе Донбасса'. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все сразу войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона 'Об особом статусе Донбасса'. И если он не будет продлен... Вообще когда-то европейские партнеры прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, ни на год, ни на два, ни на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: 'Да, мы должны это сделать и мы это сделаем'. Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в 'Норманском формате'? Что? Это вообще ключевой вопрос'.

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