|Путин завил, что с Зеленским "полный контакт", но "сапоги всмятку" и встречи в "нормандском" формате не будет
|14.11.2019 23:04
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Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Бразилиа. Глава государства ответил на вопросы журналистов о работе объединения, а также о внешней политике. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
Глава государства рассказал, что у него "полный контакт" с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом президент добавил, что в ходе переговоров по ситуации на Донбассе нужно подойти к каким-то решениям.
Во время пресс-конференции у Путина спросили, могут ли до встречи в "нормандском" формате произойти личные переговоры лидеров России и Украины, что предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Путин добавил, что о встрече с Зеленским до "нормандского" формата речи не идет.
По его словам, что "если уж будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи".
Президент выразил уверенность, что и он, и Зеленский заинтересованы в результате.
Президент заявил, что Россия готова работать и по транзиту газа через Украину, и по поставкам в Украину страну по ценам ниже "реверсных".
Так, Россия может снизить цену при прямых поставках на 25 процентов. При этом Путин заявил, что реверс из Европы на Украину невозможен.
Об особом статусе Донбасса президент РФ заявил: