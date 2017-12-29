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"Открытый дом". Вышел трейлер мистического фильма. Видео
29.12.2017 11:09
Опубликован трейлер мистического триллера "Открытый дом". Главные роли в ленте исполнили актеры Дилан Миннетт и Пирси Далтон. В центре сюжета — история матери и сына, которые въезжают в новый дом. Там им предстоит столкнуться со сверхъестественными силами. Ленту покажет стриминговый сервис Netflix.   | Лента выйдет в январе 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Премьера картины запланирована на 19 января 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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