"Открытый дом". Вышел трейлер мистического фильма. Видео
29.12.2017 11:09
Опубликован трейлер мистического триллера "Открытый дом". Главные
роли в ленте исполнили актеры Дилан Миннетт и Пирси Далтон. В
центре сюжета — история матери и сына, которые въезжают в новый
дом. Там им предстоит столкнуться со сверхъестественными силами.
Ленту покажет стриминговый сервис Netflix. | Лента выйдет в
январе 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Премьера
картины запланирована на 19 января 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube