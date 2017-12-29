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Лавров пошутил о вмешательстве РФ в выборы в других странах
29.12.2017 11:11

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил на тему вмешательства России в выборы в других странах, заявив, что в уходящем году Москве "пришлось потрудиться", чтобы повлиять на внутренние дела многочисленных зарубежных государств, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!" - иронично ответил С.Лавров, комментируя заявления ряда западных политиков страны, в чьи внутренние дела Россия якобы вмешалась - Франция, Испания, Великобритания.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, будет справедливым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 persi 23.11.2014 13:32
«Я оказался в большом зале, наполненном людьми в вышиванках. У девушек на головах венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что, все хором кричат "Слава Украине! Героям слава!" и размахивают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал вместе с Вакарчуком запел национальный гимн – "Ще не вмерла України і слава, і воля".»<£$%&£$% & />Прочитав эти слова я в остаюсь недоумение, нет ну если бы говорил, кто не будь другой то я бы подумал дурак, не думает что говорит, но учитывая статус автора, думаю, это очередная провокация, Разве он не видит в какую жопу завели эти лозунги Украину? Они вед стреляют, убивают друг друга, Отсюда и друга вопрос: почему Акунин хочет такую же судьбу своему народу?
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