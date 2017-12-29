Китай повысил цены на бензин и дизтопливо в 11-й раз в этом году

Китай в одиннадцатый раз в этом году повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с увеличением стоимости нефти в мире, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Стоимость тонны бензина и дизельного топлива с пятницы увеличилась на 70 юаней ($10,7).

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Комитет ожидает, что в краткосрочной перспективе цены на нефть снизятся и будут колебаться в диапазоне $55-65 за баррель, сообщает агентство "Синьхуа". В настоящее время котировки находятся близко к максимуму за последние 2,5 года.

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

В 2016 году года Китай пять раз снижал и девять раз увеличивал цены на автомобильное топливо. В результате в общей сложности за минувший год тонна бензина подорожала на 915 юаней и дизтоплива - на 880 юаней.

В этом году цены пересматривались вниз шесть раз и повышались - одиннадцать.