В сети были опубликованы первые видео с места крупной аварии с автобусом в Москве на улице Сходненской.

Видео было опубликовано на сайте YouTube.

По предварительным данным департамента транспорта Москвы, причиной аварии с автобусом могло стать то, что в него врезался автомобиль, после чего автобус совершил наезд на остановку.

Напомним, что в результате данного происшествия пострадали по меньшей мере 3 человека. О их состоянии здоровья на данный момент не сообщается.

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