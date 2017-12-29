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Опубликовано первое видео крупного ДТП с автобусом в Москве
29.12.2017 11:14
Опубликовано первое видео крупного ДТП с автобусом в Москве Причиной аварии с автобусом могло стать то, что в него врезался автомобиль, после чего автобус совершил наезд на остановку.

В сети были опубликованы первые видео с места крупной аварии с автобусом в Москве на улице Сходненской.

Видео было опубликовано на сайте YouTube.

По предварительным данным департамента транспорта Москвы, причиной аварии с автобусом могло стать то, что в него врезался автомобиль, после чего автобус совершил наезд на остановку.

Напомним, что в результате данного происшествия пострадали по меньшей мере 3 человека. О их состоянии здоровья на данный момент не сообщается.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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