В Нью-Йорке произошел самый смертоносный за 25 лет пожар Жуткий пожар, которому была присвоена 5 категория сложности, тушили 160 человек. По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе, информирует svodka.net. «Согласно имеющейся на данный момент информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека крайне тяжело пострадали и борются за свою жизнь», — сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило «по крайней мере, последнюю четверть века». Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома, пожарные продолжают осматривать здание. Читайте: Под Киевом произошел масштабный пожар, есть жертва Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро. Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 160 человек. Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79 — Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест. Причины пожара на данный момент не установлены. Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика пожар человек пожара произошел что Теги: происшествия