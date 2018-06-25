Задержания подозреваемых в нападении на лагерь ромов под Львовом
дают основания надеяться, что преступление не останется
безнаказанными, отметили в Министерстве иностранных дел Украины. В
МИД Украины заявили, что набег на лагерь ромов под Львовом
вызвало "ужас и возмущение" Фото: MFA of Ukraine / Twitter
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что набег
на ромов под Львовом, которое произошло в ночь на 24 июня, должна
рассмотреть Межведомственная рабочая группа по внедрению
Стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира