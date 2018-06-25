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МИД: Преодоление дискриминации ромов, устранение ее первопричин и насилия – неотложное задание для Украины
25.06.2018 20:12
Задержания подозреваемых в нападении на лагерь ромов под Львовом дают основания надеяться, что преступление не останется безнаказанными, отметили в Министерстве иностранных дел Украины. В МИД Украины заявили, что набег на лагерь ромов под Львовом вызвало "ужас и возмущение" Фото: MFA of Ukraine / Twitter В Министерстве иностранных дел Украины считают, что набег на ромов под Львовом, которое произошло в ночь на 24 июня, должна рассмотреть Межведомственная рабочая группа по внедрению Стра

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