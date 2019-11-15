Погода, Новости, загрузка...
Госказначейство: государственным шахтам перечислили миллиард гривен на долги
15.11.2019 00:04
Восьми госшахтам перечислили миллиард гривен на долги Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 