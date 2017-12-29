По предварительным данным, в результате ДТП в Москве пострадали три человека, погибших нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СК РФ по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Репвбблика / Twitter По данным ведомства, в результате ДТП три человека обратились за медицинской помощью, при этом "информация о погибших не соответствует действительности".В пресс-службе московского управления государственной инспекции безопасности дорожного движения подтвердили эти данные.По данным ГИБДД Москвы, наезд автобуса на остановку общественного транспорта произошел примерно в 9.40 около метро "Сходненская".Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением.Иванова также уточнила, что в результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу.Утром 29 декабря источник "Интерфакса" сообщил о двух погибших в результате ДТП в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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