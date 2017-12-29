Не так давно я писал, что реальные доходы россиян за 2017 год упали на 1,3%. Однако, середина декабря обновила данные и по состоянию на сегодня зафиксировано падение на 1,4%, пишет в Злой Одессит, передает .

Конечно, может показаться, что 0,1% не играет особой роли. Быть может, в обменнике на Привозе и не играет, но для страны с население более 140 миллионов, ежемесячно получающих зарплату общим объемом исчисляемом триллионами эти 0,1% как бревно в глазу.

А теперь по цифрам. Так, относительно общей суммы доходов россиян, исчисляемых в 45,2 трлн рублей, потери составили 4,9 трлн рублей, что составляет 11% от реальных доходов россиян.

При этом, спад имеет постоянную тенденцию, которая тянется уже 37-й месяц подряд и подобная динамика не наблюдалась с начала 90-х годов прошлого столетия.

Что интересно, если абстрагироваться от крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург и принять во внимание исключительно ситуацию в регионах, то цифры оттуда резко меняются в худшую сторону. В частности, лидером по обвалу доходов населения стала Самарская область, где спад составил 30%. За ней следуют Кемеровская область, Республика Тыва, Пермский край, Магаданская и Челябинская область, а так же Республика Коми, где спад показал более 20%.

Вот такая плата за псевдо-величие. А ведь могли все эти года жить, развиваться, процветать. Увы, реваншизм никогда не приносил ни одной нации благосостояния.

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