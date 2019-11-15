|Куди дивиться Кейт Міддлтон? Принц Вільям цілує Риту Ору (Фото)
|15.11.2019 06:07
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Для світського виходу Вільям одягнувся особливо елегантно і яскраво: оксамитовий піджак смарагдового відтінку, чорні штани, біла сорочка і краватка-метелик.
Принц був дуже радий побачити 28-річну Риту Ору, яка виступала на заході. Звичайними жестами не обійшлося - Вільям усміхався популярній британській співачці, після чого навіть поцілував її в щоку. Цікаво, чи було б вітання герцога Кембриджського таким же теплим, якби його армия, Кейт Міддлтон, також була присутня на заході?
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