|Внучка діда Мороза: Ірина Білик показала старі дитячі фото
|29.12.2017 11:20
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"Я була найголовнішою на святі - Снігуронькою. Всі діти були зайчиками, білочками, а я була найвищою, тому мені довіряли роль Снігуроньки, і не раз. Мама шила мені з поролону спідницю, корону, добре це пам'ятаю. До речі, тоді дуже сніжні були зимові вечори, зараз снігу не так багато. Пам'ятаю, як мама також пришивала мені бумбончики до поролонових чобітків", - розповіла Ірина.
Зірка також роздавала подарунки разом з Дідом Морозом: "Дід холод стояв біля мене, видавав мені подарунки, а я вже роздавала їх дітям з власної групи. Можете собі уявити, з яким обличчям я їх видавала? Мовляв, я ось тут поруч з Дідом Морозом, я сама крута і найголовніша", - додала вона.
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