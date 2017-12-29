47-річна співачка Ірина Білик вирішила пригадати дитинство і в передноворічні свята показала шанувальників кілька світлин ще з часів дитсадку та перших шкільних років. Так, як виявилося, кар'єра зірки почалася рано але не через її голос, а високий зріст!



"Я була найголовнішою на святі - Снігуронькою. Всі діти були зайчиками, білочками, а я була найвищою, тому мені довіряли роль Снігуроньки, і не раз. Мама шила мені з поролону спідницю, корону, добре це пам'ятаю. До речі, тоді дуже сніжні були зимові вечори, зараз снігу не так багато. Пам'ятаю, як мама також пришивала мені бумбончики до поролонових чобітків", - розповіла Ірина.







Зірка також роздавала подарунки разом з Дідом Морозом: "Дід холод стояв біля мене, видавав мені подарунки, а я вже роздавала їх дітям з власної групи. Можете собі уявити, з яким обличчям я їх видавала? Мовляв, я ось тут поруч з Дідом Морозом, я сама крута і найголовніша", - додала вона.





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